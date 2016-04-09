بالصور.. مساعد وزير الداخلية: مواطن طلب زيادة سعر تذكرة المترو

قاد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جولة ميدانية فى العديد من محطات مترو الأنفاق "العباسية - العتبة الجديدة - العتبة - الشهداء - أنور السادات" ومحطة سكك حديد القاهرة، ورافقه فيها بعض قيادات الإدارة، حيث استهدفت الجولة التأكد من الإجراءات التأمينية والتنبيه على جميع القوات بشدة اليقظة ودقة الفحص وتفتيش الركاب وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة فحص الحقائب والتأكيد على احترام المواطنين وحسن معاملتهم.

وأكد مساعد وزير الداخلية خلال جولته بمحطات المترو على تأمين المحطات من الداخل والخارج وضرورة تفتيش الحقائب وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط المخالفات (من الباعة الجائلين والمتسولين الركوب بدون تذكرة - الركوب بعربات السيدات...) وشدد على الخدمات المتواجدة على أجهزة كشف المعادن (الاكس راى) بدقة الفحص.

وأشرف مساعد الوزير على قيام الخدمات الأمنية بفحص الحقائب وكذا متابعة شاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات، مؤكدًا على مجموعات العمل الموجودة بالمحطات للتدخل السريع وحل مشاكل جمهور الركاب ومنع ما يخل بالأمن العام فى نطاق القانون.

وبدأ مدير شرطة النقل والمواصلات الجولة من محطة العباسية ثم توجه مستقلاً قطار المترو إلى محطة العتبة (القديمة / الجديدة) مرورًا بمحطات (عبده الباشا – الجيش - باب الشعرية) كما شمل المرور محطات الشهداء وأنور السادات للإشراف الميدانى على الخدمات المعينة بالمحطات، وأثناء استقلال قطار المترو أبدى أحد الركاب مقترح بزيادة سعر تذكرة المترو نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بمرافق المترو فى العالم وأكد على كلامه بأنه مقيم بأمريكا وسعر تذكرة المترو يتجاوز السعر الموجود بمصر بأضعاف، وأثنى على أداء الحكومة المصرية وما تقدمه من الدعم الكبير للمواطنين كما أثنى على أداء وزارة الداخليه وما وجده من أداء أمنى متميزة.

وتفقد اللواء محمد يوسف مخرجى على الكسار ومسرح الطليعة المؤدين للمول التجارى بمحطة العتبة الجديدة والمقرر افتتاحهما غدًا الأحد بحضور وزير النقل، مؤكدًا وضع خطة التأمين اللازمة وضرورة تعقيم المداخل بواسطة كلاب الأمن والحراسة بتفتيش حقائب ومتعلقات المترددين، وتأكد من استكمال خطة الحماية المدنية وتزويد المول بالأعداد المناسبة من طفايات الحريق وجاهزية كاميرات المراقبة بمداخل والمخارج الجديدة.

وأكد مدير شرطة النقل والمواصلات أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لا تألو جهدًا فى ضبط كل الجرائم والمخالفات التى تقع بمرافق مترو الأنفاق، وأكد حرصه على راحة المواطنين وجمهور الركاب المترو، تأكيدًا على تضافر كل أجهزة الدولة من أجل راحة المواطن.

وتفقد مساعد وزير الداخلية، غرفة التحكم الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطة السادات مؤكدًا مداومة المتابعة المستمرة أمام الشاشات والأخطار الفورى بأية ملاحظات فى حينه حتى يتسنى تلافى أيه سلبيات.

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