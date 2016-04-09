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بالصور.. الآلاف ببنى سويف يشيعون جثمان شهيدى القوات المسلحة

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بالصور.. الآلاف ببنى سويف يشيعون جثمان شهيدى القوات المسلحة بالصور.. الآلاف ببنى سويف يشيعون جثمان شهيدى القوات المسلحة
شيع الآلاف من أهالى مركز ناصر منذ قليل جثمان الشهيدين محمود صبرى سيد من قرية دنديل والشهيد محمد سعيد من قرية بهبشين التابعتين لمركز ناصر والذين استشهدا مساء أمس فى حادث منطقة الحسنة بسيناء.

تقدم الجنازة العسكرية التى انتقلت من ملعب مركز شباب مدينة ناصر لمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف واللواء عمر عبد الجواد، نائب مدير الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة واللواء حسام رفعت، السكرتير العام للمحافظة وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة وخالد عويس، رئيس مركز ناصر وهشام مجدى وعبد الحكيم مسعود، نائبى الدائرة.

وردد الآلاف من أهالى قريتى دنديل وبهبشين أكبر قرى مركز ناصر هتافات مناهضة للإرهاب، مرددين "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "لا إله إلا الله الإرهاب أعداء الله"، "الشعب يريد القصاص".

وشهد الطريق الزراعى القاهرة اسيوط تكدس مرور امام مركز شباب ناصر، واقفت ادارة المرور حركة السير لحين مغادرة الجثامين المدينة فى طريقهما إلى مقابر قريتى دنديل وبهبشين.

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (1)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (2)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (3)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (4)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (5)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (6)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (7)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (8)

تشيع جثمان شهيدى القوات المسلحة ببنى سويف (9)

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