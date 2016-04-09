بالصور.. تشييع جنازة شهيد تفجيرات سيناء فى المنوفية

شيع اليوم السبت، المئات من أهالى قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، جنازة الشهيد الملازم كريم سالم درويش، بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة من مسجد الرحمة.

هذا وقد تعالت هتافات الأهالى المطالبة بالقصاص لدم الشهداء والقضاء على الإرهاب، مرددين العديد من الهتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، "لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

الشهيد هو الشقيق الأصغر بعد أشقائه هشام ورامى وأحمد ومحمود، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ووالده كان يعمل ضابطًا بالقوات المسلحة.

وأكد أحد أهالى قرية مليج، أن الشهيد كان حسن الخلق وطيب السمعة، وكان دائم الزيارة لأهله.

يذكر أن الشهيد قد توفى إثر تفجيرات إرهابية فجر اليوم بالشيخ زويد.

وأكد اللواء محمد الشيخ، إصرار الدولة المصرية حكومة وشعبًا على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من كل ربوع مصر، والقصاص لكل الشهداء، وأن تضحيات شهداء الواجب من أبطال الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة جاءت لتعلى كلمة الحق.

- بالصور.. الآلاف يطوفون شوارع المنصورة بجثمان شهيد العريش هاتفين ضد الإرهاب

>