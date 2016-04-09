الغرفة التجارية بالإسماعيلية تكرم "الصيدلى المثالى"

كرم أكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، الدكتور عادل السيد، اليوم السبت، الصيدلى المثالى على مستوى المحافظة، بإهدائه درع الغرفة التجارية، وشهادة تقدير، وذلك بعد فوزه بلقب الصيدلى المثالى من نقابة الصيادلة.

وحضر حفل التكريم الدكتور تامر فرج أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية، والدكتور جمعة رزق رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية.

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