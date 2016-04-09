للبنات.. موبايلك بيأثر على جمال عينيك.. يسبب الهالات السوداء وتغير اللون

لكل من تحرص على جمالها وتحافظ عليه وتعتنى به، ليس عليك فقط أن تهتمى بكم الماسكات اليومية التى تستخدمينها، ولا بتقشير البشرة وصنفرتها، بل عليك أولا أن تتخلصى من العادات غير الصحية التى ترتكبنيها، وتتسبب فى إصابتك بالهالات السوداء و ذبول عينيك.

الموبايل واستخدامه المفرط خاصة من قبل الفتيات يسبب الكثير من الأضرار الصحية التى تجهلها، خاصة تلك التى تتعلق بجمالهن ونضارة وجوههن، وهذا ما حذر منه الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، موضحا أبرز أضرار الإفراط فى استخدامه والنظر إليه بشكل مستمر لساعات لغرض اللعب، أو مطالعة الصفحات الاجتماعية وغيرها وهى:

- الإصابة بالهالات السوداء، ولمن تعانى منها تكون عرضة لزيادة الاسمرار فى تلك المنطقة التى تحيط بالعينين، فهو كالسهر يؤثر مباشرة على نضارة العين

>- يؤثر سلبا على مظهر العين الجمالى، نتيجة ثباتها لفترات طويلة عليه وعدم حركتها لفترات طويلة، تؤدى إلى ذبول مظهر العينين، وبهتان لون الجلد حولهما والشعور بأنها تعانى إعياء أو إرهاق شديد.

>- يتسبب الموبايل بخلاف حرقة العين فى تغير لون بياضها ونضارته.

>- يتسبب النظر المستمر لوقت طويل فى الموبايل إلى حدوث صداع بالعينين.

>- يوثر أيضا على طبيعة الجلد تدريجيا حول العينين، والذى يحتاج لحركة عين سليمة، ولتمارين تدليك بسيطة للوقاية من التجاعيد وهو ما لا يتوفر فى ظل وجود الموبايل.

>- تنتقل الأمراض والبكتيريا والفطريات عبر اليدين التى تلامس شاشة الموبايل إلى الوجه والجسم.

- ديلى ميل: استخدام الموبايل لأكثر من 8 ساعات يوميا يسبب العجز الجنسى

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