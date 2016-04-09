سيدة تفقد بصرها بسبب جراحة لإنقاص الوزن.. تعرف على السبب

سلط الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News” الضوء فى تقرير نشره مؤخرا على قصة سيدة أمريكية خضعت لعملية جراحية لإنقاص الوزن، وأصيبت بعمى أفقدها قدرتها على الرؤية. وأوضح الأطباء أن سبب فقدان السيدة للبصر هو نقص فيتامين “A”، نتيجة جراحة إنقاص الوزن، لافتين إلى أنه أمر غير متوقع.

وأشار فوكس نيوز إلى أن المرأة الأمريكية التى تبلغ من العمر 40 عاماً، ذهبت لعيادة طب عيون فى ولاية تكساس لأنها كانت تواجه مشاكل فى الرؤية وألم بالعين، وكان السبب هو نقص فيتامين “A”.

وأوضح العلماء أن فيتامين "أ" يلعب دورا مهماً فى صحة العين، ونقصه يمكن أن يؤدى لجفاف شديد فى العين ويتسبب فى اضطراب يسمى "العمى الليلى"، يترتب عليه نمو الأمراض على سطح العين.

وأكد الباحثون أن جراحة إنقاص الوزن التى أجريت للمرأة والمعروفة باسم "تبديل الاثنى عشر"، يتم فيها تقصير طول الأمعاء الدقيقة، ما يترتب عليه خفض امتصاص انواع معينة من الفيتامينات، وهذا أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً من هذه الجراحة.

وأشار الباحثون - إضافة لذلك - إلى أن الأضرار التى يمكن أن تحدث من نقص فيتامين "أ" لا يمكن عكسها أو علاجها دائماً، لذلك يجب الحصول على التغذية السليمة بعد مثل هذا الإجراء.

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