7 أعراض شائعة للإصابة بمرض السكر.. تعرف عليها

السكر من الأمراض التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وهذا الانتشار ارتبط بتغير نمط الحياة وارتفاع معدل الإصابة بالسمنة.

وأفاد تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى" standard" بأن منظمة الصحة العالمية كشفت هذا الأسبوع عن أن عدد المصابين بمرض السكر من النوع الثانى بلغ 422 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، ويتوقع ارتفاع العدد بشكل سريع خلال العقود القليلة القادمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بحلول 2030 سيكون مرض السكر السبب السابع للوفاة فى العالم، لذا من المهم أن يكون كل شخص قادر على اكتشاف علامات المرض فى وقت مبكر.

أعراض مرض السكر:

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>ويوضح التقرير أن الأعراض الشائعة للإصابة بمرض السكر تشمل:>1- دخول الحمام أكثر من المعتاد خصوصا فى الليل.>2- الشعور بالعطش الشديد.>3- الشعور بالإرهاق أكثر من المعتاد.>4- فقدان الوزن والعضلات.>5- الشعور بحكة فى الأعضاء التناسلية.>6- استغراق الخدوش والجروح وقتا أطول للشفاء.>7- عدم وضوح الرؤية.