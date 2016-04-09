أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع 5 وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

Google+ Print
مصرع 5 وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ مصرع 5 وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بمطوبس، وتوقفت حركة السير على الطريق، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى مطوبس المركزى والمصاب للمستشفى لتلقى الإسعافات.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصام بين سيارتين ملاكى أمام فيلا أبو طبيخة، الواقعة على شمال الطريق الدولى الساحلى بمطوبس.

وانتقلت قوة من مباحث مطوبس ومباحث تأمين الطرق وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصاب لمستشفى مطوبس المركزى، والجثث لمشرحة المستشفى.

قامت شرطة النجدة ومباحث مطوبس وقوة من إدارة المرور، بتسيير حركة السير التى توقف قرابة النصف ساعة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

- مصرع صياد غرقا بمياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365