مصرع 5 وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بمطوبس، وتوقفت حركة السير على الطريق، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى مطوبس المركزى والمصاب للمستشفى لتلقى الإسعافات.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصام بين سيارتين ملاكى أمام فيلا أبو طبيخة، الواقعة على شمال الطريق الدولى الساحلى بمطوبس.

وانتقلت قوة من مباحث مطوبس ومباحث تأمين الطرق وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصاب لمستشفى مطوبس المركزى، والجثث لمشرحة المستشفى.

قامت شرطة النجدة ومباحث مطوبس وقوة من إدارة المرور، بتسيير حركة السير التى توقف قرابة النصف ساعة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

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