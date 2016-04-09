بمشاركة كاملة لأول مرة من عبد الشافي.. السومة يقود أهلي جدة للنقطة 51

شارك محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة لأول مرة كأساسي ولمدة 90 دقيقة منذ عودته من الإصابة، في فوز فريقه أمام الفيصلي.

أهلي جدة فاز على الفيصلي 2-1 في الجولة الـ22 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

وغاب لاعب الزمالك السابق عن الملاعب منذ مطلع فبراير الماضي، وكان قبلها مصابا لمدة 48 يوما. قبل أن يعود ويشارك كبديل أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ليظهر كأول مرة منذ بداية المباراة ويكمل اللقاء حتى النهاية. لقاء شهد تألق عمرو السومة وقيادته للفريق السعودي للفوز.

فوز حافظ على صدارة أهلي جدة برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي بدوره يواجه الشباب في إطار نفس الجولة.