مباشر - الزمالك (0)-(0) مولودية بجاية.. كهربا يهدد مرمى الضيوف مبكرا

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك ومولودية بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب بتروسبورت.

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أحداث اللقاء

ق7: ضغط رائع للزمالك على الفريق الجزائري، عرضية من حازم إمام مرت من أمام الجيع كاد كهربا أن يضع رأسه في الكرة لكنها مرت دون خطورة.

ق5: تمريرة بينية من محمد إبراهيم تسلمها كهربا داخل منطقة الجزاء وتوغل نحو المرمى ثم سدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية.

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