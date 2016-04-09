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باحث ليبي: “الإخوان” تسيطر على “الرئاسي الليبي” وتعرقل عمل “النواب”

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باحث ليبي: “الإخوان” تسيطر على “الرئاسي الليبي” وتعرقل عمل “النواب” باحث ليبي: “الإخوان” تسيطر على “الرئاسي الليبي” وتعرقل عمل “النواب”

الباحث الليبي حسين الشارف

أوضح الباحث والأكاديمي الليبي، حسين الشارف، اليوم السبت، أن البرلمان الليبي يواجه مشكلة في تعديل الإعلان الدستوري حتى يتضمن اتفاق الصخيرات ليتم مثول رئيس والمجلس الرئاسي تحت القبة لتصويت اعطاء الثقة.

 وأضاف الشارف خلال لقائه بقناة “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن المجلس الرئاسي يضم 3 شخصيات جدلية بينهم ممثل جماعة الإخوان المسلمين، وممثل تيار الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وهى إحدى فروع  تنظيم القاعدة فى ليبيا، وأحد ممثلين مدينة مصراتة، مؤكدًا أن هذه الأسماء لا تعترف بمجلس النواب كما أنها تحظى بدعم دولي.

 وأوضح الشارف أن مدينة دارالسلام الليبية محمية من الجيش الليبي والسلطات الشرطية وأن ما يروجه أعضاء النواب الداعمين للمجلس الرئاسي من أجل إعاقة عمل النواب، لافتًا إلى أن عدد من النواب يروجون لحكومة السراج فضلا عن انهم أهم الداعمين للحكومة التى تسعى إلى افشال مجلس النواب.

 واختتم: “في حال انتقال حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج إلى طرابلس، بعد ترحيب نائب رئيس البرلمان محمد شعيب، ولم يحضر الثلاثة فسيتم استبعادهم”.

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