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أخبار تونس..إصابة 5 من عناصر الشرطة خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة

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أخبار تونس..إصابة 5 من عناصر الشرطة خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة أخبار تونس..إصابة 5 من عناصر الشرطة خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة

>قالت وزارة الداخلية التونسية، أن 5 شرطيين أصيبوا بجروح "متفاوتة الخطورة" اليوم السبت، خلال تفريق متظاهرين عاطلين عن العمل حاولوا اقتحام مقر ، ورشقوا قوات الامن بالحجارة.

وأوردت الوزارة فى بيان "تجمّع صباح اليوم حوالى 60 شخصا من المطالبين بالتّشغيل وذلك فى مرحلة أولى بشارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) قبل أن يتوجّهوا فى ما بعد إلى ساحة الحكومة بالقصبة حيث حاولوا إقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة، فتمّ التّنبيه عليهم غير أنّهم لم يمتثلوا وتعمّدوا قذف أعوان (عناصر) الأمن بالحجارة، الأمر الذى اسفر عن إصابة خمسة أعوان بجروح متفاوتة الخطورة".

من جهته، اعلن الجيلانى الهمامى النائب فى البرلمان عن ائتلاف "الجبهة الشعبية" اليسارى المعارض، على صفحته الرسمية على فيسبوك ان الشرطة فرقت العاطلين عن العمل "بكل عنف ووحشية" وأصابت وأوقفت عددا منهم.

ويقول هؤلاء ان السلطات منعت توظيفهم فى القطاع العام فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى اطيح به فى 2011 وذلك على خلفية انتمائهم الى "الإتحاد العام لطلبة تونس" (نقابة طلاب يسارية معارضة للنظام).

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مصر 365

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