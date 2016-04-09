قبل يوم من الزيارة... إليكم مخطط الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الهند

يصل غداً الأحد في الـ 10 من أبريل الأمير ويليام William وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton إلى الهند، في زيارة رسمية تستمرّ سبعة أيام، حيث يلتقيان نجوماً في بوليوود وأطفالاً من مدن الصفيح في بومباي.

وفي زيارتهما الأولى إلى أكبر الدول في منظمة الكومنولث، يزور الثنائي الملكي تاج محل، حيث التقطت إحدى أشهر صور الأميرة ديانا والدة الأمير ويليام، التي توفيت سنة 1997 في باريس، في حادث سير مروع.

كذلك سيتوجّه دوق ودوقة كامبريدج إلى مملكة بوتان في زيارة خاطفة، تستمرّ ست ساعات، تشمل دير تاكستانغ البوذي الشهير، ولقاء مع الملك والملكة في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة جبال هملايا، والمعروف باعتماده مؤشر "السعادة القومية الإجمالية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إلى أنّ هذه الزيارة، التي تحصل بعد خمسة أشهر من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى لندن، تعكس الالتزام الرفيع المستوى الدائم بين البلدين.

كذلك، فإنّ زيارة ويليام هذه، وهو الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز Charles، تأتي قبيل احتفال الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ 90 في 21 نيسان/أبريل، فيما تُعتبر الرحلة الخارجية الأكبر للأمير وكيت منذ ولادة ابنتهما شارلوت Charlotte، قبل حوالى عام.

يُشار إلى أنّ نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor رفضت الدعوة إلى حضور حفل عشاء استقبال الدوقة كيت وزوجها الأمير ويليام، الذي من المتوقّع أن يحصل يوم الأحد تكريماً للعائلة المالكة في مدينة مومباي الهندية.

الأمير ويليام أول الحاضرين في زفاف حبيبته السابقة