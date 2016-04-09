فخامة الفنادق العالمية تتخطّى المعقول!

تختصر الفنادق العالمية معاني الفخامة والثراء والترف، وتقدّم لنزلائها إقامة ممتازة، وسط أجواء مريحة. ومن بينها:

1. "غرمرسي بارك" في "نيويورك": استقطب الفندق الشهير نجوم الشاشة الأبرز، ولا سيما كيم وكلوي كاردشيان، وكيندل جينر، خلال "أسبوع الموضة". وهو يقع بحيّ "مانهاتن فلاتيرون"، ويبعد حوالي 7 دقائق سيراً على القدمين من متنزه "ماديسون سكوير"، و482 متراً من ميدان "يونيون" و محطة "مترو" الأنفاق، على الشارع الـ28 المخصص للتسوّق حيث العلامات التجارية الشهيرة، و3 دقائق من المتاجر والمطاعم في "بارك أفنيو".

يحوي الفندق 185 غرفة فسيحة تشتمل على أعمال فنيّة عائدة إلى القرن العشرين، ومجهزة بوسائل الراحة، ومؤثّثة بالمفروشات المصنوعة يدوياً التي تعيد الزائر إلى "الزمن الجميل"! قام المصمّم جوليان شنابل بتجديد المكان في سنة 2006 على طراز عصر النهضة، بألوان نابضة بالحياة!

ويتوفّر في الفندق مركز للياقة البدنية يعمل على مدار 24 ساعة. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية في مطعم "ميالينو".

2. "أونيريا مارينا": افتُتح هذا الفندق في سنة 2011، وهو الواقع في "كينتا دا مارينا"، أي أحد أكثر الأماكن رمزية على الساحل البرتغالي. علماً بأن مفردة "أونيريا" تعني الحلم باللغة اليونانية.

يبعد "أونيريا مارينا" أقلّ من كيلومترين عن أقرب شاطئ، و20 دقيقة بالسيارة من وسط "لشبونة"، كما يُصنف ثالث أفضل فندق في العالم! وهو يوفّر حالياً 84 غرفة مشرفة على المحيط الأطلسي وجبل "سينترا"، فضلاً عن منتجع صحي ومركز لرجال الأعمال وملعب للجولف ومجموعة منوعة من المطاعم.

ويضم "ثالاسو سبا" حمّامات العلاج المائي وعلاجات التدليك العضوية، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالسباحة في برك داخليّة وخارجيّة هناك، ولعب كرة المضرب (التنس)، وارتياد صالة رياضية حديثة مجهزة بمعدات القلب.

تهمّ خيارات الطعام في "أونيريا مارينا" الذوّاقة، وتشمل المأكولات البحرية والأطباق الإيطالية.

3. فندق ومنتجع "شيفال بلان رانديلي" في جزر "المالديف": افتتح في سنة 2013، وهو من تصميم المعماري جان ميشيل غاثي الذي حرص على أن توفّر "ديكوراته" عوامل الراحة. ويضمّ 46 فيللا، مع خدمات شخصيّة مماثلة لتلك المتوافرة في المساكن الخاصّة، تسودها الألوان الحياديّة، ومزوّدة جميعها بأبواب عالية تصل إلى 7 أمتار.

ويقدّم هذا المنتجع مجموعةً من العلاجات الصحيّة، إلى جانب "السبا" الذي يُعنى بالشعر أيضاً، فضلاً عن صفوف "اليوغا" و"البيلاتس" وأجنحة الاسترخاء والحمّام التقليدي وبركة السباحة. وثمة خمسة مطاعم فيه، يقدّم بعضها الأطباق اليابانيّة، وبعضها الآخر السمك.

4. "ماردان بالاس" في "أنطاليا": تمّ إدراج هذا الفندق في لائحة أفضل فنادق العالم، بفضل جناحه الملكيّ الذي يشعّ فخامةً. ويمتدّ هذا الأخير على مساحة 6400 قدم مربّعة، وتصل تكلفة الليلة فيه إلى 18 ألف دولار أمريكيّ. وهناك، يمكن أن تستلقي على سرير أشبه بأسرّة الأمراء، مصبوغ باللون الأحمر والذهب.

ولا تفوّت المتعة بأساليب الراحة والرفاهية التي تتوفر في المكان.