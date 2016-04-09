بالصور : عباس النوري يتخلّى عن شعره لهذا السبب؟

قام النجم السوري عباس النوري بقصّ شعره كاملاً قبل أيام قليلة، ما أثار الكثير من ردود الأفعال...

أما سبب حلق عباس النوري شعره فيعود إلى البدء بتصوير مشاهده في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" للكاتب سليمان عبد العزيز، والمخرج ناجي طعمي و بسام الملا، لأن "أبو عصام" كما هو معرف "أصلع"، وبالتالي لا يُمكن استخدام " البيروك " فوق شعره، وهو ما دعاه لقصّ شعره.

أما على صعيد شخصية "أبو عصام" في الجزء الجديد من المسلسل، فقد علمت "سيدتي نت" أنّ عائلة "أبو عصام" ستتعرّض للكثير من الكوارث، وسنرى كيف يواجهها أبو عصام، الذي سيجد نفسه في مواجهة المهندس " زهدي "، الذي يؤدي دوره النجم فادي صبيح، الذي يسعى لاقناع أهالي الحارة ببيع منازلهم وهدمها، والهدف إحلال حيّ ذي طراز معماريّ حديث مكانها، وهو ما يدعو "أبو عصام " للتصدي لهذا المشروع.

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