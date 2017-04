بالفيديو: "ما لي خلق" تجمع كاظم الساهر بنجوم فريقه في "the voice kids"

طرح قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر أغنيته الجديدة "ما لي خلق"، التي جمعته بنجوم فريقه في برنامج "ذا فويس كيدز". وظهر التركيز واضحاً في الفيديو على عبد الرحيم الحلبي وسهيلة بهجت. بينما شاركت لين الحايك وميرنا حنا كـ"فلاش باك" في بداية الفيديو المصوّر.

ونشر كاظم مقطع الفيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها هدية للأطفال. ومنذ صدور العمل، لاقى صدى واسعاً بين جمهور كاظم وكلّ متتبعي برنامج "ذا فويس كيدز"، الذين أشادوا بما قام به كاظم للأطفال وبجودة العمل.

يُذكر أخيراً أنّ الأغنية هي من كلمات وألحان كاظم الساهر ومن توزيع ميشال فاضل.

مالي خلق / Mali Khiligهدية كاظم الساهر لفريقه في MBC The Voice KIDSKadim Al Sahir's gift for his team in MBC The Voice Kidsللتحميل المجاني / Free Download:

Posted by ‎Kadim Al Sahir كاظم الساهر‎on Friday, April 8, 2016