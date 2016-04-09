بالفيديو: منى زكي تقص شعرها وتتبرع به لمرضى السرطان

استمراراً لحملاتها الخيرية المستمرة لتقديم الدعم لمريضات السرطان، بدأت النجمة منى زكي حملة "#هي_قصة_شعر" التي تستهدف التبرع بعشرين سنتم من الشعر لعمل "باروكات من الشعر المستعار" تمنح مجاناً لضحايا العلاج الكيماوي من المرض اللعين.

الحملة تم تدشينها بالتعاون ما بين مستشفى بهية للعلاج المجاني لمرضى سرطان الثدي، وإحدى العلامات التجارية الكبرى في عالم العناية بالشعر، وتستهدف حشد النساء لقص ضفائر من شعرهنّ لا تزيد عن عشرين سنتم، على أن تتولى الشركة الراعية جمعها وإعادة تنسيقها كشعر مستعار يتم التبرع به مجاناً للمريضات اللواتي تعرضن لسقوط الشعر بسبب جلسات العلاج الكيماوي.

شاهدي منى زكي وهي تقصّ شعرها

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