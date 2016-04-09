مفاجأة: عودة ريم البارودي إلى أحمد سعد رغم تصريحات الأخير المستفزة

على الرغم من وصول الخلافات بين الفنانان أحمد سعد وريم البارودي الى طريق مسدود كما ظن الكثيرين خاصة في ظل تأكيد أحمد إنه ترك ريم لأن تربيته تمنعه من استكمال حياته معها وهو تعبير بالتأكيد غير لائق ولأول مرة خرجت ريم عن صمتها مؤكده أن الخطوبة فشلت فعليا كما قالت في تصريحات صحافية لها أن قرار إنهاء العلاقة هذه المرة نهائيا ومن دون رجعة.

ومرت أسابيع قليلة على إعلان الثنائي للخبر لنتفا جيء مؤخرا بتواجدهما معا في حفل زفاف ليؤكد بعدها أحمد سعد في تصريحا صحافيا انه وريم سيدخلان عش الزوجية قريبا بل وأضاف سعد أن حفل زفافهما لن يتواجد به صحافيون وهو ما اغضب الصحافيون خاصة وإنه لا يوجد أي من وسائل الإعلان نقلت أنباء عن خلافاتهما أو عودتهما وكل ما كان يكتب كان نقلا عن صفحات أحمد سعد على مواقع التواصل الاجتماعي.

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