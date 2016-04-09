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بالصور: السقا وشريف منير وآخرون في عزاء والد زوجة أشرف عبد الباقي

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السبت 09-04-2016 20:36

أقيمت مساء أمس مراسم عزاء والد زوجة الفنان أشرف عبد الباقي بحضور عدد كبير من الفنانين والوزراء خاصة وأن حما اشرف كان وزير الإسكان الأسبق المهندس صلاح عبد النبي.

فحرص على الحضور في موقع العزاء بفيلا الراحل كل من أبطال اللذين اكتشفهم أشرف عبد الباقي مثل على ربيع الذي كان من أوائل الحضور كما حضر الفنانين صلاح عبد الله في الظهور الأول له بعد وفاة شقيقة الأكبر محمود وأحمد السقا وشريف منير أصدقاء أشرف منذ سنوات طويلة وحضر عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي والمنتج صادق الصباح ونقيب الممثلين أشرف ذكي ومحمد رياض وعمرو محمود ياسين والشاعر أيمن بهجت قمر والفنان سامح حسين.

 

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