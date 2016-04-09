أخبار الأردن اليوم.. وصول رئيس مجلس النواب الأردنى القاهرة

تداولت أخبار الأردن اليوم عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار الأردن اليوم أنه وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة، قادمًا على رأس وفد من الاْردن للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الـ 23 للاتحاد البرلمانى العربى، والتى تبدأ الأحد المقبل لبحث دعم علاقات التعاون العربية خاصة فى المجالات البرلمانية.

ويتضمن جدول الأعمال الخاصة بالاجتماعات عدة بنود منها خطة عمل الاتحاد البرلمانى العربى لعام 2016، ومشروع موازنة الاتحاد لذات السنة إلى جانب دراسة تقارير لجان الاتحاد البرلمانى العربى، وسيلقى نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى كلمة بصفته الرئيس الجديد للاتحاد البرلمانى العربى، ثم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى الرئيس السابق للاتحاد.

أخبار الأردن اليوم

>جاء فى أخبار الأردن اليوم أنه توفى عامل مصرى صباح اليوم السبت بأحد مستشفيات المملكة الأردنية، متأثرا بإصابته فى حادث التصادم الذى وقع فجر الاثنين 28 مارس بين سيارتين بمدينة المفرق وتوفى على إثره 7 عمال من قرى محافظة الفيوم وأصيب 2 آخران تماثل أحدهما للشفاء وتوفى الثانى صباح اليوم ليصل عدد ضحايا الحادث لـ8 عمال من أبناء مركز يوسف الصديق.

كان أهالى قرية الشيخ سليمان بمركز يوسف الصديق بالفيوم تلقوا اتصالا هاتفيا صباح اليوم بوفاة على شفيق خليل عبد الحميد 45 سنة بمستشفى الأمير حمزة متأثرا بإصابته فى الحادث.

وناشد الأهالى المسئولين بالتدخل لسرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان المتوفى على غرار ما حدث مع المتوفين الـ7 الذين لقوا مصرعهم فى الحادث، وذلك بعد اتصال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بالسفير المصرى بالأردن وإرساله سيارات إسعاف من المحافظة للمطار قامت بنقل الجثامين، ويعود الحادث الأليم إلى فجر الاثنين 28 مارس عندما استيقظ أهالى 4 عزب بمركز يوسف الصديق بالفيوم على اتصال هاتفى من أحد أبنائهم الذى يعمل بالأردن بأن حادث تصادم مروع وقع بين سيارة تحمل 9 عمال من أبناء العزبة والعزبة المجاورة، لها وسيارة أخرى ميكروباص بمدينة المفرق.

أخبار الأردن اليوم

وفاة عامل مصرى بالأردن متأثرا بإصابته بحادث تصادم يعود لـ28 مارس الماضى

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