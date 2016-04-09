المحمدي يشارك في تعادل مثير لهال سيتي مع هدرسفيلد

واصل الإسماعيلي انتصاراته بعد أن هزم ضيفه طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الدراويش قد حققوا الفوز في المباراة الماضية على الزمالك بهدف نظيف خارج ملعبهم.

ورفع الإسماعيلي رصيده من النقاط إلى 40 نقطة يحتل بهم المركز الثالث مؤقتا متفوقا على المصري بنقطة لكن للأخير مباراة أقل.

وتقدم مروان محسن للدراويش في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد أن طار لمقابلة عرضية من الناحية اليسرى برأسه في شباك الجيش.

ووصل مروان محسن لهدفه رقم 11 هذا الموسم محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف حسام باولو المتصدر بـ13 هدفا.

وفي الشوط الثاني أضاف إبراهيم حسن هدفا ثانيا جدليا في الدقيقة 65 بعد أن حاول محمد حنفي إخراج الكرة من على خط المرمى لكنها احتسبت هدفا وسط اعتراضات لاعبي الجيش.