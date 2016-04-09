بالفيديو - رونالدو يسجل رقما قياسيا على مستوى أوروبا بهدفه في مرمى إيبار

سجل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هدفه الـ30 هذا الموسم مع فريقه في المباراة التي جمعته بإيبار ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من خيسي رودريجيز ليحولها النجم البرتغالي في شباك الضيوف.

ليصبح رونالدو هو أول لاعب في الدوري الإسباني يصل لـ30 هدف في 6 مواسم متتالية، وكان أول 30 هدف سجلهم بالدوري الإسباني في موسم 2010-2011 ضد برشلونة ضمن منافسات الأسبوع الـ32.

وجاءت أهداف رونالدو كالتالي، 40 هدفا في موسمه الأول، 46 في الموسم الثاني، 34 في الموسم الثالث.

ثم 31 هدفا في الموسم الرابع، 48 هدفا في الموسم الخامس وأخيرا 30 هدفا حتى الآن هذا الموسم.

ولم يحقق أي لاعب هذا الرقم في أي من الدوريات الخمس الكبرى سوى رونالدو.

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