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بالفيديو - رونالدو يقود ريال مدريد لسحق إيبار برباعية

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بالفيديو - رونالدو يقود ريال مدريد لسحق إيبار برباعية بالفيديو - رونالدو يقود ريال مدريد لسحق إيبار برباعية

(إفي): فاز ريال مدريد على ضيفه إيبار برباعية نظيفة في الجولة الـ32 من الليجا بالمباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو برنابيو.

سجل أهداف ريال مدريد كل من خاميس رودريجز ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وخيسيه رودريجز حيث هيمن النادي الملكي على مجرياتها بالكامل.

وجاءت كل أهداف المواجهة في الشوط الأول الذي كان أكثر حماسا من نصف المباراة الثاني.

تقدم الريال (ق5) عبر ركلة حرة سددها الكولومبي خاميس رودريجز بشكل جيد حيث لم يتمكن الحارس آسيير رييسجو على التعامل معها.

أضاف ريال مدريد الهدف الثاني (ق18) عقب بينية من كاسيميرو للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي راوغ ثم وضعها على طبق من ذهب للوكاس فاسكيز الذي لم يتوان عن وضعها في الشباك.

سجل كريستيانو بنفسه الهدف الثالث (ق19) من مرتدة بعد بينية من كارباخال لخيسيه الذي انطلق ومررها للبرتغال ليتسلم الكرة ويسدد كرة قوية لتعانق الشباك.

أضاف الريال الهدف الرابع (ق39) عقب انطلاقة من الناحية اليسرى أتبعتها تمريرة أرضية عرضية نحو خيسيه الذي حولها نحو المرمى.

بهذه النتيجة ارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني مؤقتا بـ72 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو الذي تراجع للمركز الثالث وسيلتقي لاحقا مع إسبانيول، وأربع نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيحل الليلة ضيفا على ريال سوسييداد في ملعب أنويتا.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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