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بالفيديو - سوانزي يذيق هيدينك أول هزيمة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي

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بالفيديو - سوانزي يذيق هيدينك أول هزيمة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بالفيديو - سوانزي يذيق هيدينك أول هزيمة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي

تغلب سوانزي سيتي على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي بهدف دون رد أحرزه الأيسلندي جيلفي سيجوردسون.

وتلك هي الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي لجوس هيدينك في ولايته الثانية كمدرب مؤقت لتشيلسي بعدما قاد الفريق في 15 لقاء. انتصر في 6 وتعادل في 8 وخسر لقاء اليوم.

فيما كان قد خسر ذهابا وإيابا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. كما ودع كأس إنجلترا بالخسارة 2-1 أمام إيفرتون.

وبدأ هيدينك اللقاء بتشكيل يضم البرازيلي أليكساندر باتو في مشاركته الأولى أساسيا مع تشيلسي. كما بدأ بأسمير بيجوفيتش في حراسة المرمى والمدافع الشاب ماتيو ميزاجا في قلب الدفاع وأراح جاري كايهيل وإدين أزار وويليان. فيما لعب سوانزي بقوته الضاربة المتمثلة في جوميس وأيو وسيجوردسون ومونتيرو.

وسجل سيجوردسون هدفه في الدقيقة 25 بعد ضغط متواصل من سوانزي تبعه محاولات للتعادل من تشيلسي الذي دفع مدربه بفالكاو وكينيدي في الشوط الثاني لكن النتيجة لم تتغير.

وبتلك النتيجة وصل سوانزي للنقطة الـ40 وتأكد بقاؤه في الدرجة الأولى بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 44 نقطة في المركز العاشر.

شاهد هدف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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