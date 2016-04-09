بالفيديو.. تقرير في الجول – تعرف على ضحايا رونالدو30 في 6 مواسم متتالية

تمكن كريستيانو رونالدو من كتابة التاريخ مع ناديه ريال مدريد حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 30 هدفا في الليجا خلال 6 مباريات متتالية.

وجاء هدف رونالدو الـ30 ضد إيبار ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، بعد تمريرة ممتازة من خيسي رودريجيز.

ويستعرض معكم FilGoal.com مسيرة رونالدو المحلية خلال المواسم السبعة مع ريال مدريد وهدفه الـ30 في كل موسم.

موسم 2009-2010

في أول مواسم رونالدو مع ريال مدريد خاض 29 مواجهة بالدوري الإسباني وسجل خلالهم 26 هدفا وصنع 11 هدفا أخرين.

موسم 2010-2011

بداية تخطي رونالدو لحاجز الـ30 هدفا مع الملكي، إذ أنه سجل 40 هدفا في 34 مباراة وصنع 13 أخرين، وجاء هدفه الـ30 في مرمى برشلونة في الأسبوع الـ32 من ذلك الموسم.

موسم 2011-2012

استمرت أرقام رونالدو الرائعة بتسجيله في هذا الموسم 46 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإسباني خلال 38 مباراة، وصنع 13 هدفا، وجاء هدفه الـ30 ضمن منافسات الجولة الـ25 ضد إسبانيول.

موسم 2012-2013

في ذلك الموسم سجل رونالدو 34 هدفا في 34 مباراة وصنع 11 هدفا بالدوري الإسباني، وجاء هدفه الـ30 من ركلة حرة ثابتة ضد أتليتك بلباو في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ31.

موسم 2013-2014

شارك رونالدو في هذا الموسم بـ30 مباراة بالدوري الإسباني سجل خلالهم 31 هدفا، وصنع 11 هدفا أخرين، وجاء هدفه الـ30 في الجولة الـ35 ضد أوساسونا.

موسم 2014-2015

تمكن رونالدو من تسجيل 48 هدفا في الدوري الإسباني بذلك الموسم خلال 35 مباراة لعبها بالدوري وصنع 16 هدفا أخرين، وجاء هدف رونالدو الـ30 ضد فياريال ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري.

موسم 2015-2016

حتى الآن شارك رونالدو في 32 مباراة بالدوري الإسباني، سجل خلالهم 30 هدفا، وصنع 9 آخرين، وجاء هدفه الـ30 ضد إيبار ضمن منافسات الجولة الـ32.