تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “شبيب” في قسم شرطة الأقصر لـ 11 أبريل

أجلت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار، فتحى أبوزيد، اليوم السبت، محاكمة 13 متهما بينهم 4 ضباط و 5 رقباء محبوسين و 4 مجندين بتهمة تعذيب أدى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصرعلى خلفية ضبطه لإتهامة بحيازة أقراص مخدرة، لجلسة 11 أبريل الجارى لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين وضبط وإحضار مسئولى كاميرات المراقبة بهيئة الأبنية التعليمية بالأقصر مع استمرار حبس المتهمين.

وشهدت الجلسة مطالبة دفاع المدعين بالحق المدنى بإضافة مادتين لأمر الإحالة، فيما طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم ودفعهم ببطلان تقربر الطب الشرعى مدعين عدم قيامه على أسس علمية وفنية سليمة.

يذكرأن وقائع الحدث ترجع لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا بتجمهر المئات من الأهالى بمستشفى الأقصر الدولى أحتجاجا على مقتل المدعو “طلعت شبيب الرشيدى” وأتهامهم عدد من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام أحدى المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وكانت التحريات قد أثبتت أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من النقيب إبراهيم عمارة، معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول محمد الأبنودي، وملازم أول باهر طه، وملازم أول سمير هانى، ومصطفى جمال، ومحمد أبوغنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفنى، رقباء بالقسم.