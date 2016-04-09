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تربيعة ..مشروع موسيقي جديد ينطلق من الإسكندرية

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تربيعة ..مشروع موسيقي جديد ينطلق من الإسكندرية تربيعة ..مشروع موسيقي جديد ينطلق من الإسكندرية

 

ينطلق مشروع موسيقي جديد باسم “تربيعة” من شارع فؤاد في عاصمة الفن الإسكندرية ، في حفل موسيقي يوم الجمعة 22 أبريل في تياترو إسكندرية.

وجاءت تسمية المشروع بهذا الاسم من بساطة جلسة الأرض العربية والربع ،وللتعبير عن مزج الموسيقى العربية ببساطة الآداء ويظهر ذلك في الآلات المستخدمة وهي الجيتار والقانون والعود والكمان ،ويقدم الفريق موسيقى التخت العربي ولكن بشكل معاصر Oriental Folk.

ويضم المشروع 6 أفراد وهم محمد صقر المغني الأساسي للمشروع، وشادي إبراهيم مؤلف موسيقى، وموزع له العديد من المؤلفات الخاصة على الإنترنت، وسراج عصام الذي يشارك فى مشروع تربيعة بآلتي الجيتار و القانون ،ومهاب حسين الذي يشارك فى مشروع تربيعة بآلتي الكمان و الفيولا و له دور هام فى التوزيع الموسيقى لأغانى الفريق،وسامح عبدالمنعم ويشارك بألة الباص جيتار،وعمرو منير الأصغر سناً فى مشروع تربيعة.

ويؤدي الفريق مجموعة أغاني متنوعة في حفلهم الأول من أغانيهم الخاصة وأغاني التراث مثل أغاني سيد درويش والشيخ إمام، كما يؤدون أغاني جديدة من كلمات الشعراء أحمد ، عمرو حسن،ومحمد إبراهيم وأحمد أسامة.

يذكر أن تذاكر الحفل متاحة حاليًا في تياترو إسكندرية ،بجوار سينما ريو، أمام مسرح سيد درويش.

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