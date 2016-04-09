النائب العام المساعد: حريصون على استمرار التعاون مع إيطاليا فى مقتل ريجينى

قال المستشار المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمنى القضائى، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى، خلال مؤتمر صحفى يعقد الآن، أن الوفد القضائى حريص على استمرار التعاون مع إيطاليا فى مقتل جوليو ريجيني، لافتا أنه تم استقبال الوفد المصرى بروما استقبالا جيدا، وأن التعاون بين الجانبين كان إيجابيا.

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