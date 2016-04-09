النائب العام المساعد: لن نتحدث عن نتائج تحقيقات مقتل ريجيني مع إيطاليا

قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمنى القضائى، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، إنه لن يتطرق خلال المؤتمر الصحفى اليوم، للحديث عن نتائج التحقيقات، لأنها فى مرحلة التحقيق، ويجب أن تتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقيات، حرصًا على الوصول لكشف الحقيقية كاملةً.

وأضاف "سليمان" خلال مؤتمر صحفى، يعقد الآن، للكشف عن غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، أن التعاون الإيطالى ما بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابى، وأن إيطاليا من أفضل الدول التى تتعاون قضائيًا مع مصر، لذلك تحرص مصر على استمرار التعاون.

- النائب العام المساعد: حريصون على استمرار التعاون مع إيطاليا فى مقتل ريجينى