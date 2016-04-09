النائب العام المساعد: رفضنا طلب إيطاليا بالاطلاع على مكالمات سكان الدقى

قال المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمنى القضائى الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، خلال مؤتمر صحفى، إن الجانب الإيطالى طلب من الجانب المصرى سجلا عن المكالمات التى دارت بمحيط منطقة الدقى وأن الجانب المصرى رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصرى الذى يتعارض مع هذا المطلب.

النائب العام المساعد: حريصون على استمرار التعاون مع إيطاليا فى مقتل ريجينى

النائب العام المساعد: لن نتحدث عن نتائج تحقيقات مقتل ريجيني مع إيطاليا