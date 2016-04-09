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النائب العام المساعد: التقرير الطبى المصرى فى مقتل ريجيني يتفق مع الإيطالى

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النائب العام المساعد: التقرير الطبى المصرى فى مقتل ريجيني يتفق مع الإيطالى النائب العام المساعد: التقرير الطبى المصرى فى مقتل ريجيني يتفق مع الإيطالى
قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمنى القضائى، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، إن الطبيب الشرعى الإيطالى تناول إجراءات تحقيق ونتائج تشريح جثة المجنى عليه جوليو ريجيني، واتفق على أن تقرير الطب الشرعى المصرى فى جملته وغالبيته متفق مع نظيره الإيطالى، ولا توجد اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة.

وأضاف "سليمان" خلال مؤتمر صحفى للكشف عن غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، أن السلطات القضائية فى روما حصلت على الحاسب الآلى الذى حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالى لنظيره المصرى جزءا من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (1)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (2)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (3)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (4)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (5)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (6)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (7)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (8)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (9)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (10)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (11)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (12)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (13)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (14)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (15)

مؤتمر الوفد الامنى فى قضية ريجينى (16)


>- النائب العام المساعد: حريصون على استمرار التعاون مع إيطاليا فى مقتل ريجينى

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