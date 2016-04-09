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مارتن يول يوضح سبب تأثر أداء الأهلي ' بالسلب ' في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز

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مارتن يول يوضح سبب تأثر أداء الأهلي ' بالسلب ' في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز مارتن يول يوضح سبب تأثر أداء الأهلي ' بالسلب ' في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز

أوضح مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي سبب تأثر أداء فريقه بالسلب في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز.

يانج أفريكانز تعادل مع الأهلي 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتذبذب أداء الأهلي في الشوط الثاني أمام يانج أفريكانز عن الشوط الأول حسبما يرى مارتن يول.

وقال يول: "تأثرنا بأجواء المباراة في الشوط الثاني بالتحديد".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "الرطوبة كانت عالية للغاية ولذلك تأثرنا بالسلب وقل الأداء في الشوط الثاني".

وأكمل حديثه قائلا: "توافرنا لنا العديد من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني ولكننا أهدرناها. فرص كانت كفيلة لتعطينا الفوز".

وأتم "مباراة العودة ستشهد تغيرا كبيرا على مستوى أداء لاعبي الأهلي".

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