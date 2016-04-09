أخبار المغرب اليوم.. الرباط تشارك فى افتتاح مسجد فى "كالاراسى" برومانيا

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول مشاركة المغرب لافتتاح مسجد كبير بمدينة "كالاراسى"، التى تقع على بعد 125 كلم جنوب من بوخارست، وبحضور السفراء المعتمدين للدول الإسلامية فى رومانيا والمسئولين الرومانيين.

وأشادت سفيرة المغرب فى رومانيا، فوز الأشهبى، التى كانت ضمن وفد الدبلوماسيين، بهذا الإنجاز الذى سيسمح للمؤمنين بأداء الصلاة فى ظروف جيدة.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، منع سلطات مطار العروى بمدينة الناظور المغربية الصحفى والناشط ألأمازيغى المقيم بهولندا "فوزى زالن" من الدخول إلى المغرب، وذلك بعد أن قام بملء استمارة الأمن باللغة الأمازيغية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تصريحات وزير الصناعة المغربى مولاى حفيظ العلمى أمس الجمعة إن شركة رينو الفرنسية المتخصصة فى صناعة السيارات وشركات موردة لمكونات الإنتاج تنوى استثمار عشرة مليارات درهم (نحو مليار دولار) فى البلاد لإنشاء "مصانع صديقة للبيئة."

وقال العلمى فى مقابلة مع رويترز إن المصانع الجديدة ستزيد المكون المحلى فى سيارات رينو إلى 65 بالمئة من 32 بالمئة حاليا وإنها من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 20 مليار درهم.

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