نفخ الشفايف بـ خمس دقائق

دائما،ً نتمنى الحصول على شفاه منتفخة وكبيرة كشفاه نجمات هوليوود؛ فهل يمكنك التمتع بهذا الأمر من دون الحاجة إلى حقن أو نفخ الشفاه من خلال إجراء عمليات تكبير الشفاه.

فلنجرّب نصائح "سيِّدتي نت" المتعلّقة بهذا الأمر؛ فهناك الكثير من الموادّ الطبيعية التي ستساعدك في الحصول على شفاه ممتلئة بطريقة طبيعية من دون الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية.

إليك سيدتي في ما يلي بعض هذه الطرق الطبيعية لتكبير الشفاه:

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1.قومي بغمس فوطة نظيفة في ماء مغلي، ثمّ ضعي الفوطة على شفتيك، واضغطي عليها بقوة لمدة دقيقتين على الأقلّ. كرّري ذلك ثلاث مرات أسبوعياً لتحصلي على شفاه ممتلئة.

2.قومي بإحضار ملعقة من دم الغزال مع ملعقة من الفازلين الطبيعي، وامزجيهما معاً، ثمّ ضعي الخليط حول شفتيك يومياً قبل النوم، واتركيه حتى الصباح، ثمّ اغسلي شفتيك بالماء الفاتر، إذ سيساعدك ذلك في الحصول على شفاه حمراء وممتلئة كالنجمات.

3.قومي بتخصيص فرشاة أسنان لشفتيك، ثمّ قومي يومياً بوضع المرطّب عليها مع فرك شفتيك بها لمدّة عشر دقائق؛ سيساعد ذلك على زيادة تدفق الدم إلى شفتيك وزيادة حجمهما.

4.قومي بإذابة ملعقة من الحلبة مع ملعقة من الخميرة في ماء دافئ، وادهني بها شفتيك يومياً.

5.يعتبر المكياج من أسهل الطرق للحصول على شفاه ممتلئة. كلّ ما عليك فعله هو وضع كريم الأساس على شفتيك، ثمّ قومي بتحديدها باللون الأدكن من أحمر الشفاه الذي ستستخدمينه بدرجة، وحدّدي شفتيك أوسع قليلاً من الطبيعي، ثمّ قومي بوضع أحمر الشفاه؛ وبذلك ستحصلين على شفتين أكثر امتلاء.

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