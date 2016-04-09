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"أتش آند إم" تطلق فيديو لحملة الأسبوع العالمي لاعادة التدوير

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السبت 09-04-2016 12:59

"أتش آند إم" H&M تتعدى كونها علامة مختصة بالموضة وصناعة الأزياء، فهي تهتم أيضاً بالقضايا الانسانية وبقضايا البيئة أيضاً، ولهذا وضمن حملة الأسبوع العالمي لإعادة التدوير لعام 2016 قامت العلامة باطلاق جديد من بطولة الفنانة والنجمة البريطانية "ميا" M.I.A، والذي من خلاله سيتم تشجيع العملاء على إعادة تدوير ملابسهم القديمة أو الغير مرغوب فيها. وسيساعد الطابع الشخصي لـ "ميا" M.I.A واهتمامها بقضايا حماية البيئة على إقناع المستهلك الواعي بأهداف حملتها الاجتماعية.
وطوال فترة الحملة الممتدة من 18-24 أبريل تهدف "أتش آند إم" H&M الى جمع 1000 طن من الملابس غير المرغوب فيها أو المستعملة من عملائها في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من 3600 متجر لها.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من هدف العلامة التجارية بإعادة تدوير الملابس لخلق ألياف الأقمشة واستخدامها في تصنيع منتجات جديدة.
ولتعزيز الوعي بهذه الحملة، كتبت "ميا" M.I.A كلمات أغنية "Rewear It" أو "أعد ارتداؤها"، وذلك حصرياً لمبادرة "أتش آند إم" H&M، وحملة الأسبوع العالمي لإعادة التدوير. وقد تعاونت العلامة مع مصمم الرقصات "ارون سيليس" لتحويل موسيقى وألحان "ميا" M.I.A الى رقصات تناسب الفيديو.
تعد هذه المبادرة واحدة من أكثر المشاريع طموحاً التي نفذتها "أتش آند إم" H&M، وسيتم عرض الفيديو بالكامل على hm.com في 11 أبريل 2016.

وبامكانكم مشاهدة اعلان الفيديو المميز على الرابط هنا:

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سيدتي

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