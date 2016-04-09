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"فان كليف أند آربلز" في حوار لاكتشاف تاريخ المجوهرات

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السبت 09-04-2016 13:39

مدرسة "فان كليف أند آربلز" L'école Van Cleef & Arpels تأسست في فبراير عام 2012 بتحريض من رئيسة الدار "Marie Vallanet-Delhom"، وقد باتت معروفة بمنهاجها المبتكر في عالم المجوهرات وصناعة الساعات. وهدفها هو غرس الفهم الفكري والعاطفي لروح هذه الحرفة الاستثنائية، وتشجيع الحرفيين من خلال تجاربهم الشخصية لتمكُن من تقنيات هذه الحرفة ولتثقيف وتغذية العين وحاسة التذوق.
ومنذ افتتاحها استقبلت مدرسة "فان كليف أند آربلز" L'école Van Cleef & Arpels أكثر من 2,200 طالب من أكثر من 30 جنسية مختلفة، وهذا الشهر وبرعاية السفارة الفرنسية في الامارات العربية المتحدة قامت المدرسة باستقبال الطلاب في كورس تثقيفي في أبو ظبي حمل عنوان "المجوهرات عبر التاريخ" Jewels Through History وخلاله ستُروى قصص ساحرة عن تاريخ المجوهرات من قبل المؤرخ الفني الموهوب في ورشة "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels. كما سيوضح الفرق بين أنماط المجوهرات من العصور القديمة وحتى عصرنا الحالي.
وبذلك سيتمكن عشاق المجوهرات من فهم المزيج بين المعادن وبين الأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الاستثنائية.

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سيدتي