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من الأجمل بتصميم Proenza Schouler؟

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الخميس 07-04-2016 15:33

نجد تجدداً وأناقة في العديد من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وقد لفتتنا إطلالتان بنفس التصميم من برونزا سكولر Proenza Schouler مؤخراً، فمن كانت الأجمل به برأيك؟

ارتدت كلوي موريتز تصميم برونزا سكولر العصري باللون الأبيض مع بنطلون بخصر عالٍ وساقين واسعتين، وعادت الممثلة كات غراهام لترتدي نفس التصميم في حفل IHeartMusic"" مؤخراً بنفس الطريقة، ولكنها اختارت بنطلوناً بساقين أوسع، وسرّحت شعرها بتموجات كلاسيكية ناعمة.

يتميّز تصميم برونزا سكولر بتفاصيل عصرية أنيقة، ولكن النجمتين تتمتعان بأجسام مختلفة تماماً عن بعضهما، فمن برأيك بدت الأجمل بهذا التصميم؟

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سيدتي