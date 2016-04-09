فساتين سهرة فاخرة استوحيها من النجمة "صوفيا فيرغارا"

تتمتع النجمة السمراء "صوفيا فيرغارا" Sofia Vergara بجاذبيةٍ طاغيةٍ وجمالٍ لافت، كما بإطلالات ساحرة على السجادة الحمراء، حيث أنها تختار أجمل فساتين السهرة من أرقى دور الأزياء العالمية، ومايميز اطلالاتها أنها منوعة، مختلفة وفاخرة.

وفي كل مناسبة رسمية نراها في تصميم مختلف ان كان من ناحية اللون أو القماش، أو القصّة التي تُبرِز من خلالها قوامها الممشوق بطريقة رائعة.

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وحسب الحدث تختار اما الأقمشة البرّاقة المشكوكة بالترتر أو الأقمشة المُرهفة مثل الدانتيل أو الشيفون أو الحرير، أو الأقمشة اللامعة بألوان الذهب والفضة.

وغالباً ما تكون خيارات "صوفيا" Sofia اما من "فيرا وانغ" Vera Wang، أو من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، أو من "ماركيزا" Marchesa أو من "زاك بوزن" Zac Posen.

معظم الألوان تناسبها وتناسب بشرتها السمراء وشعرها البني مثل الأحمر الذي رأيناها فيه لأكثر من مناسبة، كما الأخضر، الأزرق، الزهري، الفوشيا، الأبيض، الأسود وغيرها…

بامكانك أن تستوحي من "صوفيا فيرغارا" Sofia Vergara أجمل الخيارات لسهراتك الصيفية، وأجمل فساتين السهرة ذات التصاميم الفاخرة، لتتآلقي بأسلوبٍ جذّابٍ وساحرٍ.

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