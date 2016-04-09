تأييد حبس سمير زاهر ٦أشهر وكفالة ١٠٠٠ألف جنيه لإصداره شيك بدون رصيد

قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، رفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لإحدى معارض السيارات، مع اعتبار معارضته الاستئنافية “كأن لم تكن”، وذلك لتغيبه عن الحضور، وأيدت الحكم السابق بحبسه.

عقدت الجلسة فى القضيتين المقيدتين برقمى 8851 لسنة 2015، و 8852 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وعضوية المستشارين أحمد بهجت، وإسلام العبودى، وأمانة سر معتز الخولى.

كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة ، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس سمير زكريا زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، 3 أشهر وكفالة 500 جنيه عن كل قضية.