غدًا..مفيد فوزى وابنته ونجل توفيق الدقن ضيوف نجوى إبراهيم فى “بيت العائلة”

تناقش الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم في حلقة خاصة جداً من برنامج “بيت العائلة” على قناة النهار، دور الأب فى الأسرة وحقوقه المهدرة تحت عنوان “حق الأب منسى ولا مهضوم”.

وتستضيف نجوى إبراهيم خلال الحلقة الكاتب وليد خيرى مؤلف كتاب “السيرة الأبوية” يتحدث خلالها عن تحربة كتابته لهذا الكتاب، وفى الفقرة التالية يتم استضافة الفنانة رشا العدل ابنة الفنان الراحل سامى العدل التى ستتحدث خلال الحلقة عن علاقتها بوالدها وتأثرها بوفاته.

وفى الفقرة الثالثة يطل علينا الإعلامى الكبيرة مفيد فوزى وابنته الصحفية والكاتبة حنان مفيد، حيث يتحدث الثنائى خلال احلقة عن علاقتهما ببعضهما، اما ضيف الحلقة الرابعة فهو “ماضى” نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، والذى يتحدث خلال الحلقة عن طفولته وعلاقته بوالده، وكواليس الفنان الراحل فى التعامل داخل منزله.