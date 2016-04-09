4 طرق سهلة للحماية من التهاب الجيوب الأنفية فى أيام الغبار

تشهد مصر حاليا تقلبات فى الطقس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجو وانتشار الأتربة، الأمر الذى يساهم فى الإصابة وزيادة حدة أمراض الجهاز التنفسى.

ومعلوم أن التهاب واحتقان الجيوب الأنفية له أسباب متنوعة منها المواد المسببة للحساسية الداخلية، كالبرفانات والخارجية المحمولة جوا كالغبار والأتربة، فضلاً عن المهيجات الغذائية مثل الألبان، ومادة "الجلوتين" الموجودة فى العديد من الأطعمة، والإضافات الصناعية.

وكشف الموقع الأمريكى naturallivingideas عن أن الأطباء يعالجون التهابات الجيوب الأنفية بالمضادات الحيوية، والأدوية المضادة للالتهابات، وفى بعض الحالات، عن طريق العمليات الجراحية، لكن هناك 4 طرق سهلة للحماية من التهابات الجيوب الأنفية، تشمل:

1- شرب المزيد من الماء

2- إذابة المخاط من الأنف

3- استنشاق البخار

4- غسل الأنف بالمياه المالحة يوميا

• أطعمة تقوى جهاز المناعة

1- الأطعمة الغنية بفيتامين سى

2- تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على زيت كبد القد

3- إضافة زيت الزعتر للمشروبات يوميا

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>أفضل طرق الحماية من التهابات الجيوب الأنفية هو شرب المزيد من الماء أو المشروبات الساخنة كالشاى، فهذه السوائل تساعد على تخفيف لزوجة المخاط، مع تجنب شرب الكحول، والكافيين، والمشروبات السكرية، وعدم التدخين، لأنها تزيد لزوجة المخاط وتسد المجارى التنفسية وبالتالى يحدث التهاب بالفعل.>الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحريف "الحراق" أو الفجل بخلطها مع خل التفاح وعصير الليمون، أفضل مزيج لإذابة المخاط.>هناك طريقة سهلة لمنع التهابات الجيوب الأنفية، منها وضع بضع قطرات من زيت الكافور أو زيت النعناع فى الماء الساخن مع استنشاق البخار.>إذا كنت عرضة لالتهابات الجيوب الأنفية فعليك غسل أنفك يومياً بمياه مطعمة بالملح لتنظيف الأنف من أى شوائب مع تقليل الالتهابات.>كما أن هناك العديد من الأطعمة التى تحصن وتقوى الجهاز المناعى، تشمل:>يتوفر فيتامين سى فى أطعمة ومكملات غذائية لمكافحة الأمراض وتقوية المناعة، وأظهرت الدراسات أن فيتامين C يساعد الجسم على مقاومة قصور الجهاز المناعى ويحسن الصحة العامة.>يتميز زيت كبد القد (FCLO) بغناه بالفيتامينات A وD، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويستخرج هذا الزيت من كبد سمك القد، ويعزز تقوية الجهاز المناعى ويعالج اضطرابات المناعة الذاتية.>لتقوية المناعة يجب وضع بضع قطرات من زيت الزعتر فى كوب من العصير أو الماء أو الشاى وتناوله يوميا، فهذا يحدث أثرا إيجابيا كبيرا على الصحة والمناعة، حيث يتميز بخصائص مضادة للفيروسات.

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