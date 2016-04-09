أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
تعزيز الخدمات الأمنية بالإسكندرية لتأمين احتفالات "أحد السعف" -
8 الصبح - محافظ الشرقية يكشف إستعدادات المحافظة لتوريد القمح من المزارعين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 طرق سهلة للحماية من التهاب الجيوب الأنفية فى أيام الغبار

Google+ Print
4 طرق سهلة للحماية من التهاب الجيوب الأنفية فى أيام الغبار 4 طرق سهلة للحماية من التهاب الجيوب الأنفية فى أيام الغبار
تشهد حاليا تقلبات فى الطقس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجو وانتشار الأتربة، الأمر الذى يساهم فى الإصابة وزيادة حدة أمراض الجهاز التنفسى.

ومعلوم أن التهاب واحتقان الجيوب الأنفية له أسباب متنوعة منها المواد المسببة للحساسية الداخلية، كالبرفانات والخارجية المحمولة جوا كالغبار والأتربة، فضلاً عن المهيجات الغذائية مثل الألبان، ومادة "الجلوتين" الموجودة فى العديد من الأطعمة، والإضافات الصناعية.

وكشف الموقع الأمريكى naturallivingideas عن أن الأطباء يعالجون التهابات الجيوب الأنفية بالمضادات الحيوية، والأدوية المضادة للالتهابات، وفى بعض الحالات، عن طريق العمليات الجراحية، لكن هناك 4 طرق سهلة للحماية من التهابات الجيوب الأنفية، تشمل:

1- شرب المزيد من الماء


>أفضل طرق الحماية من التهابات الجيوب الأنفية هو شرب المزيد من الماء أو المشروبات الساخنة كالشاى، فهذه السوائل تساعد على تخفيف لزوجة المخاط، مع تجنب شرب الكحول، والكافيين، والمشروبات السكرية، وعدم التدخين، لأنها تزيد لزوجة المخاط وتسد المجارى التنفسية وبالتالى يحدث التهاب بالفعل.

2- إذابة المخاط من الأنف


>الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل الحريف "الحراق" أو الفجل بخلطها مع خل التفاح وعصير الليمون، أفضل مزيج لإذابة المخاط.

3- استنشاق البخار


>هناك طريقة سهلة لمنع التهابات الجيوب الأنفية، منها وضع بضع قطرات من زيت الكافور أو زيت النعناع فى الماء الساخن مع استنشاق البخار.

4- غسل الأنف بالمياه المالحة يوميا


>إذا كنت عرضة لالتهابات الجيوب الأنفية فعليك غسل أنفك يومياً بمياه مطعمة بالملح لتنظيف الأنف من أى شوائب مع تقليل الالتهابات.

• أطعمة تقوى جهاز المناعة


>كما أن هناك العديد من الأطعمة التى تحصن وتقوى الجهاز المناعى، تشمل:

1- الأطعمة الغنية بفيتامين سى


>يتوفر فيتامين سى فى أطعمة ومكملات غذائية لمكافحة الأمراض وتقوية المناعة، وأظهرت الدراسات أن فيتامين C يساعد الجسم على مقاومة قصور الجهاز المناعى ويحسن الصحة العامة.

2- تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على زيت كبد القد


>يتميز زيت كبد القد (FCLO) بغناه بالفيتامينات A وD، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويستخرج هذا الزيت من كبد سمك القد، ويعزز تقوية الجهاز المناعى ويعالج اضطرابات المناعة الذاتية.

3- إضافة زيت الزعتر للمشروبات يوميا


>لتقوية المناعة يجب وضع بضع قطرات من زيت الزعتر فى كوب من العصير أو الماء أو الشاى وتناوله يوميا، فهذا يحدث أثرا إيجابيا كبيرا على الصحة والمناعة، حيث يتميز بخصائص مضادة للفيروسات.

موضوعات متعلقة..


>- لمواجهة الجيوب الأنفية.. ابعد عن المضادات الحيوية واستخدم كمادات دافئة

- خليك فى الطبيعى.. عصير الليمون فعال لعلاج التهاب الجيوب الأنفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر