تفاصيل أول عملية ناجحة فى العالم لزراعة البلعوم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل أول عملية ناجحة فى العالم لزراعة المريء (القناة التى تربط بين الفم والمعدة) خضع لها شاب أمريكي 24 عامًا منذ سنوات، وذلك بعد أن أصيب بقطع طوله 5 سم تقريبًا فى المرىء نتيجة تعرضه لحادث سيارة.

وخلال العملية التى أجريت بالمركز الطبى بولاية ويسكونسن الأمريكية قام الجراحون بتركيب 3 دعامات معدنية أسطوانية الشكل، ثم قاموا بتغليفها بشبكة تحتوى على خلايا جلدية من أحد المتبرعين، ورشها بطبقة من الصفائح الدموية تم الحصول عليها من الشاب الأمريكى.

وبعد مرور 4 سنوات قام الأطباء بإزالة الدعامات ليكتشفوا أن المرىء تكون بشكل كامل من جديد وتكونت كل العضلات الصحية المحيطة به، وعددها 5، وبعد مرور 3 سنوات أخرى وجد الباحثون أن الشاب أصبحت حالته طبيعية تمامًا، وتمكن من تناول الطعام والقيام بعملية البلع بشكل طبيعى ودون مشاكل.

ومن جانبه أشار البروفيسور كوليندر دوا، أستاذ الجهاز الهضمى الذى أجرى العملية، أن هذه النتائج الواعدة ستساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى الطب التجديدى والعلاج بالخلايا الجذعية، مضيفًا أن الدم ملئ بالخلايا الجذعية التى تتمتع بخواص رائعة فى إعادة تجديد الخلايا وستساهم فى إحداث طفرة علاجية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Lancet medical journal" خلال شهر أبريل الجارى.

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