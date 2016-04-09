قواد وزجته يقتلان عاطلا ويصيبان صيادا للخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة بسوهاج

كشف ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى رئيس مباحث القسم واقعة غموض وفاة عاطل إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة آخر وتم حجزه بمستشفى سوهاج العام، حيث تبين أن وراء الواقعة فتاة ليل وزوجها القواد بسبب الخلاف على سعر ممارسة الرذيلة ومحاولتهما الهروب من الدفع.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بوفاة عاطل على إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضرا بذلك وقيد برقم 1190 إدارى قسم ثان سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية بالتعاون مع العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام، والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام، قاده العقيد صلاح صدقى، مفتش مباحث قسم ثان، والرائد أحمد المراغى رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بالإنابة.

ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تتمثل فى التعدى على النفس وقتل النفس ‏التى حرم الله قتلها إلا بالحق، تم وضع خطة بحث لكشف غموض وملابسات الحادث، لفحص خط سير المجنى عليه وعلاقاته وخلافاته والأماكن التى يتردد عليها وفحص أصدقاء المجنى عليه الذين كانوا برفقته قبل وفاته وسلوكهم، وفحص علاقات أهلية المجنى عليه، وعما إذا كانت توجد خلافات قد ينتج عنها ارتكاب ‏الواقعة، وفحص المسجلين والمشتبه فيهم المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، وتكثيف إجراءات تجنيد المصادر السرية للمساهمة فى كشف غموض الحادث.

ومن خلال التطبيق الجيد لبنود تلك الخطة توصلت تحريات فريق البحث إلى أن الجثة تخص "فؤاد.ف.ع" 31 سنة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وأن وراء ‏ارتكاب الواقعة "ر.خ.أ.ع" 32 سنة ربة منزل زوجة "ج.أ.إ" 41 سنة عاطل ويقيمان شارع، حيث أكدت التحريات السرية أن المذكورة سيئة السمعة والسير والسلوك، وأنها ‏مارست الرذيلة مع المجنى عليه قبيل وفاته نظير مبلغ مالى، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها ‏اعترفت بارتكاب الواقعة وأنه بتاريخ الواقعة حضر لمسكنها المجنى عليه وبصحبته "أحمد.ا.م" 29 سنة صياد و"جرجس.ف.ح.ع" 18 سنة سائق توك توك ‏‏لممارسة الرذيلة معها نظير مبلغ مالى، وذلك بعلم ‏زوجها وفى حضوره.

وعقب ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية بسبب الخلاف على ‏المقابل المادى المتفق عليه تطورت للتشابك بالأيدى قامت على إثرها بإحضار سكين ‏وتعدت على المجنى عليه وأحدثت إصابته التى أودت بحياته عقب خروجه من منزلها، ‏وإصابة الأول ولاذ الأخير بالفرار، وخشية افتضاح أمرها اتفقت مع زوجها على نقل ‏جثة المجنى عليه لمستشفى سوهاج الجامعى للتنصل من الجريمة.

تبين أن المجنى عليه الثانى محجوز بمستشفى سوهاج بتاريخ الواقعة ‏لإصابته بجرح طعنى نافذ بمنطقة الصدر، وادعاء سقوط على سيخ حديدى بالشارع، تم التحفظ عليه وجارى متابعة حالته ، وبمواجهة "جرجس.ف.ح.ع" بما توصلت إليه التحريات وما قررته المتهمة ‏أيدها واتهم المذكورة بارتكاب الواقعة، تم ضبط السكين المستخدم فى الواقعة بمسكن المتهمة بإرشادها، تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة.

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