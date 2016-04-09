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ندوة بـ"إعلام مطروح" لتعريف طلاب الثانوية العامة بالمنح الدراسية الجامعية

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ندوة بـ"إعلام مطروح" لتعريف طلاب الثانوية العامة بالمنح الدراسية الجامعية ندوة بـ"إعلام مطروح" لتعريف طلاب الثانوية العامة بالمنح الدراسية الجامعية
نظم مركز النيل للإعلام فى مطروح، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "المنح الدراسية بالجامعات" فى إطار التعريف بمبادرة التعليم العالى "الولايات المتحدة- " بحضور عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور والمهتمين.

هدفت الندوة إلى تعريف طلاب الثانوية العامة بالفرص المتاحة، للحصول على المنح الدراسية بالجامعات الخاصة بمصر، وشروط ومعايير القبول بتلك المنح.

وتناولت الندوة عرضًا للجامعات المقدمة للمنح وهى جامعة الدلتا والجامعة البريطانية والأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وكذلك مجالات الدراسة، ومنها التمريض والاقتصاد والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب والنقل الدولى واللوجستيات وتكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى وتكنولوجيا الملاحة البحرية وبعض أقسام الهندسة.

وأشارت نجوى المحمدى مستشارة مكتب "a.f.s" إلى أن الدراسة بهذه الجامعات، تكون فى مصر وتتكفل الجامعة بالمصاريف الدراسية كافة للطالب، ولا يقل الحد الأدنى للمجموع عن 85%، وتم خلال الندوة توزيع الإعلان الخاص بالمنح الدراسية بالجامعات.
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>ندوة بـإعلام مطروح (1)

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- بالصور.. ندوة بمركز إعلام مطروح حول الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد
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مصر 365

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