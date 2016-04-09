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وفد من طلاب 16جامعة مصرية يتفقد مصنع الأدوية بشرق بورسعيد بمرافقة المحافظ

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وفد من طلاب 16جامعة مصرية يتفقد مصنع الأدوية بشرق بورسعيد بمرافقة المحافظ وفد من طلاب 16جامعة مصرية يتفقد مصنع الأدوية بشرق بورسعيد بمرافقة المحافظ
حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على مرافقة وفود من الطلاب بالجامعات المصرية لأول مصنع تم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد، والمزمع إنشاء مناطق صناعية بها على مساحة 40 مليون متر مربع.

كان قد زار وفود 16 جامعة مصرية مشروعات شرق بورسعيد، وبدأت الزيارة بمصنع الأدوية كأحد المشروعات المنشأة فى هذه المنطقة والتى يتمنى المحافظ أن يتجه رجال الأعمال والمستثمرين إلى هذه المنطقة لإنشاء المشاريع الخاصة بهم.

ومن جانبه قال عادل الغضبان للطلاب نحن الآن أمام مشروع لأحد المستثمرين فى بورسعيد، هذا المصنع يقوم بتصدير الدواء لعدة دول، مشيرًا إلى أن إنشاء المصانع بهذه المنطقة تسهل عملية استيراد المواد الخام وتصدير المنتج عن طريق موانئ بورسعيد التى تبعد كيلو مترات معدودة من هذه المنطقة ما يوفر الجهد والأمان للبضائع المستوردة أو المصدرة.

وفد من طلاب الجامعة المصرية (1)

وفد من طلاب الجامعة المصرية (2)

وفد من طلاب الجامعة المصرية (3)

وفد من طلاب الجامعة المصرية (4)


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