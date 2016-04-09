مسئول التخطيط بمشروع أنفاق بورسعيد: وصول 3 ماكينات حفر ألمانية بحمولة 1.5 طن

استعرض العقيد وليد سيد، مسؤول الهيئة الهندسية للإشراف على مشروع حفر ثلاث أنفاق أسفل قناة السويس جنوب بور سعيد، اليوم السبت، تفاصيل مشروع الأنفاق التى ستكون همزة الوصل بين الشرق والغرب والمارة أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس.

ومن جانبه قال المهندس مرقص ميلاد مسؤول التخطيط بالمشروع: "إنه تم شراء 4 ماكينات ألمانية خاصة بحفر الإنفاق ووصل 3 منهم عبر موانئ بورسعيد مضيفًا أن 2 منهم يعملان فى أنفاق الإسماعيلية وواحدة وصلت إلى منطقة الحفر بأنفاق بورسعيد".

وأوضح ميلاد أن الماكينة تبلغ حمولتها 1500 طن وطولها 85 مترًا ويتم تجميع أجزاء منها أعلى منطقة الحفر أعلى سطح الأرض ويتم استكمال تجميعها بالكامل عند البدء فى المرحلة الثانية من الحفر والتى ستكون على عمق 23 مترًا من سطح الأرض.

ومن جانبهم ألقى الطلاب بعض الأسئلة على منفذى المشروع لاسيما طلاب كليات الهندسة منهم والذين أشادوا بمثل هذه المشروعات العملاقة التى تتم على أرض مصر وقد أبدى القائمون على المشروع مساعدة الطلاب فى أى أبحاث تفيدهم فى حياتهم التعليمية.

يذكر أنه قد زار وفود من طلاب 16 جامعة مصرية لمشروعات شرق بورسعيد للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

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