مؤتمر لصحة المرأة بكلية التمريض جامعة المنصورة

نظم قسم تمريض صحة المرأة والتوليد، بكلية التمريض بجامعة المنصورة، اليوم، مؤتمرا علميا بعنوان "صحة المرأة "، بحضور الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شبل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة أمينة النمر رئيس قسم صحة المرأة ورئيس المؤتمر، والدكتورة ناهد فكرى مقرر المؤتمر.

يأتى تنظيم المؤتمر فى إطار تبادل الخبرات العلمية ونقل الخبرات المتميزة فى مجال صحة المرأة، حاضر فيه نخبة من أساتذة التمريض وطب النساء والتوليد بالكليات المختلفة من جامعات عين شمس، حلوان، بور سعيد.

وأكدت "النمر" إن القسم حريص على عقد المؤتمر العلمى كل عام وكذلك عقد الدورات التدريبية وورش العمل لرفع كفاءة التمريض بصفة عامة وكذلك التعرف على كل ماهو جديد فى مجال رعاية وصحة المرأة.

وقالت الدكتورة أمانى شبل، عميد كلية التمريض، نشكر إدارة الجامعة على الدعم المستمر لكلية التمريض والمؤتمرات العلمية الخاصة بها، وإن قسم صحة المرأة علامة فارقة فى أقسام الكلية لما يقوم به القسم فى خدمة المرأة وتدريب هيئة التمريض على الرعاية الكاملة للمرأة داخل أقسام النساء وصحة المرأة.

فيما أشار "سويلم" إلى أن التمريض جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية وهم شركاء حقيقيون منذ بداية دخول المريض حتى خروجه من المستشفى لذلك نعتمد عليهم فى كل شىء لرعاية المرضى، ولابد أن يحمل التمريض فكر جديد فى الخدمات الطبية داخل المستشفيات من خلال أساليب جديدة فى متابعة المريض واستخدام التكنولوجيا المتطوة فى متابعة ورعاية المريض أثناء تواجده بالمستشفيات.

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