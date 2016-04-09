"الصرف الصحى" بالإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم معرض للسلع المعمرة

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لقاء موسعا اليوم لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الصرف الصحى والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لرفع المعاناة عن العاملين.

وذلك بحضور اللواء محمد الفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع 63 الحربى، وتم الاتفاق على تنظيم معرض دائم للسلع المعمرة بالتقسيط للعاملين بالصرف الصحى لتوفير منتجات الإنتاج الحربى ويشمل المنتجات تليفزيونات وتابلت وشاشات smart وبوتجازات وسخانات وأدوات الطهى والمائدة ومراوح مكتب وسقف ولمبات موفرة للطاقة.

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