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الليلة..أسامة كمال يكشف الستارعن ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية بالقاهرة 360

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الليلة..أسامة كمال يكشف الستارعن ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية بالقاهرة 360 الليلة..أسامة كمال يكشف الستارعن ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية بالقاهرة 360

الإعلامي أسامة كمال

كتبت – إنجي لطفي

يكشف الإعلامى أٍسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الـ10 ليلا ماذا تعنى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية ولماذا نحتاج لترسيم الحدود بين والسعودية وهل تخضع الحدود البحرية لوجهات النظر.

ويحلل مع أسامة كمال هذه الفقرة داخل استديو القاهرة 360  لواء بحرى عبد الفتاح على رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة السابق، والدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والدكتور احمد فوزى أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف وكيف نفهم مذكرة التفاهم المصرية .

 

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