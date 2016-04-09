محافظ قنا يحيل 9 أطباء للتحقيق بمستشفى فرشوط المركزي

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا إحالة 9 أطباء بمستشفى فرشوط المركزي للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم، مؤكداً على استمرار الجولات المفاجئة علي المستشفيات للاطمئنان علي سير العمل، وإحالة أي مقصر في أداء عمله إلى التحقيق الفوري.

وشدد محافظ قناعلى ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم، والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى.

كما قرر الهجان تحويل موظفين بمجلس مدينة نجع حمادي، وموظف بمجلس مدينة فرشوط للتحقيق لتركهم محل عملهم في مواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ قنا على ضرورة الاهتمام بالنظافة بشوارع المدينتين مؤكدًا على ضرورة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المعتدين عليها للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية

يأتي ذلك في إطار الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ قنا إلى مدينتي نجع حمادي وفرشوط للاطمئنان علي سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف علي احتياجاتهم على أرض الواقع.